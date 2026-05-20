アニバーサリーコーデガチャが最大100連無料！
『DOAXVV』が祝8.5周年！新コーデ「クワイエット・ノワール」が登場
コーエーテクモゲームスは5月20日、PC（DMM GAMES／Steam）向けバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、「8.5Yearアニバーサリーキャンペーン」を開始した。また、8.5周年アニバーサリーコーデガチャに新SSR水着「クワイエット・ノワール」を追加したと発表。キャンペーンの期間は、2026年6月4日11時59分まで。
以下では、キャンペーンはじめ、現在開催中のイベントなどを紹介していく。
▼【DOAXVV】最大100連無料！ 祝8.5周年記念PV
■「8.5Yearアニバーサリーキャンペーン」概要
サービスインから8.5周年！ オーナーへの日頃の感謝を込めて、期間限定キャンペーンとして以下を開催。開催期間は、2026年6月4日11時59分まで。
●最大70連無料！ SSR出現確率3倍！ アニバーサリーコーデガチャが登場！
8.5周年アニバーサリーコーデが手に入るガチャが登場。新SSR水着「クワイエット・ノワール」の出現確率はヴィーナスガチャの3倍の3.3％となっている。
期間中、アニバーサリーコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催（最大7日間）。
●「SSR水着2着」「無償Vストーン×1万5000個」など豪華ログインボーナスをゲット！
公式生放送報酬として、「SSR確定ガチャチケット（2026年5月号）」「SSR確定ガチャチケット」「無償Vストーン×1万5000個」などを受け取れる期間限定ログインボーナスを開催。
●「美術館家具」が登場！
オーナールーム家具として「特別展示ステージ」などの美術館家具が期間限定で登場。アニバーサリーコーデと組みあわせて撮影を楽しもう。
●イベントを遊んでお宝を狙うポーズカードをゲット！
新イベント「8.5 Year Anniversary～怪盗ヴィーナスからの予告状～」が開始。スイカ割りやアニバーサリーコーデガチャのおまけで入手できる「ファントムコイン」を集めて、お宝を狙うポーズカード「四つん這い 頂いちゃうぞ♥」を手に入れよう。
●パネルミッションクリアで8.5周年記念SSRデコブロマイドをゲット！
期間限定のパネルミッションの1枚目を達成すると、8.5周年記念SSRデコブロマイドを入手できる。さらに2枚目も達成すると、「スキル覚醒ジェム」を1個入手可能だ。
●「のぞみ」のプライベートコーデ「クワイエット・ノワール」をゲットしよう！
「のぞみ」（CV：花宮 初奈さん）を招待済みのオーナー限定で挑戦可能な期間限定ミッションが登場。ミッション達成で「クワイエット・ノワール（のぞみ）」のプライベートコーデを入手できる。
※ミッションで入手できるプライベートコーデは「破壊」機能や「開放」機能は使用できません。
■「8.5周年アニバーサリーコーデガチャ」概要
「のぞみ」を除く女の子32人のSSR水着「クワイエット・ノワール」が、3種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「クワイエット・ノワール」のみとなり、SSRの出現確率は3.3％となっている。
さらに、ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャでは、「クワイエット・ノワール」1着を確定で入手できる。開催期間は、2026年6月4日11時59分まで。
●「クワイエット・ノワール」は2つのモード切り替えが可能！ 最大覚醒で「開放」機能も追加され、よりダイタンに！
SSR水着「クワイエット・ノワール」は、クールな黒のボディスーツとセクシーなヒョウ柄の2つのモードを選択できる。また、最大覚醒することでジッパーの「開放」機能も楽しむことが可能だ。
●8着下取りで招待済みの女の子の「クワイエット・ノワール」をゲット！
期間中、SSR水着「クワイエット・ノワール」1着を下取りに出すと、「リメイクコーデコイン」を25枚入手できる。「リメイクコーデコイン」200枚（8着分）と交換で、招待済みの女の子のSSR水着「クワイエット・ノワール」1着を入手できる。
●有償Vストーン限定の10連ガチャのおまけで、8.5周年水着に使えるスキル覚醒ジェムをゲット！
有償Vストーン限定の10連ガチャを利用することで、「ジェムトレードコイン」を10枚入手できる。「ジェムトレードコイン」30枚と、SSR水着「クワイエット・ノワール」専用のスキル覚醒ジェムを交換可能だ。
●アニバーサリーコーデ入手でレーザーをよけるポーズカードや、ユニットポーズ対応の小道具セットをゲット！
SSR水着「クワイエット・ノワール」の入手を条件としたミッションをクリアすると、入手した女の子専用の「レーザー」をよけるポーズカード「ひねって避ける」「くぐる」を入手できる。
また、入手した女の子専用の、ユニットポーズに対応した小道具「ハートのダイヤモンド」＆小道具「予告状」のセットを入手できる。
●最大覚醒で失敗演出のレーザーポーズをゲット！
SSR水着「クワイエット・ノワール」の最大覚醒を条件としたミッションを達成すると、最大覚醒した女の子専用の「レーザー」をよけるポーズカード「もうちょっとで…」を入手できる。
※SSR水着「クワイエット・ノワール」と女の子の組みあわせは、ゲーム内の「ガチャ詳細」をご確認ください。
※ステップ8／8の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ1/8に戻ります。
※ステップ8／8の無償Vストーンまたはガチャチケットによる10連ガチャ後は、ステップ8／8を継続します。
※ステップ数は8.5周年アニバーサリーコーデガチャ①～③で共有されます。
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