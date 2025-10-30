スクウェア・エニックスは10月30日、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）を発売。あわせてアップデートファイルを配信。プレイ前にインターネットへ接続し、適用することを推奨している。より快適にプレイするため、必ずアップデートを適用させておくといいだろう。

【アップデート内容】

・一部のイベントに英語ボイスを追加

・旅の心得（チュートリアル）を追加

・『ドラゴンクエストI』で入手できるアクセサリーに「炎のイヤリング」「氷のイヤリング」を追加

・「さくせん」のAIと敵の行動AIの内容の一部を調整

・その他、軽微な不具合や各種パラメータの調整、パフォーマンスの最適化を実施

また、ASCIIでは本作の先行プレイレビューを掲載。あわせてチェックして購入の参考にしてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日予定

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO