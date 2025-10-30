「ドラゴンクエストI&II」発売初日にアップデート、アクセサリー2種類追加 戦闘AIの調整もあるので必ず適用を！
スクウェア・エニックスは10月30日、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）を発売。あわせてアップデートファイルを配信。プレイ前にインターネットへ接続し、適用することを推奨している。より快適にプレイするため、必ずアップデートを適用させておくといいだろう。
【アップデート内容】
・一部のイベントに英語ボイスを追加
・旅の心得（チュートリアル）を追加
・『ドラゴンクエストI』で入手できるアクセサリーに「炎のイヤリング」「氷のイヤリング」を追加
・「さくせん」のAIと敵の行動AIの内容の一部を調整
・その他、軽微な不具合や各種パラメータの調整、パフォーマンスの最適化を実施
また、ASCIIでは本作の先行プレイレビューを掲載。あわせてチェックして購入の参考にしてもらいたい。
●【やるべき1作】HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』はもはや新説レベル ロトの伝説はここに生まれ変わる【ドラクエ1＆2】
https://ascii.jp/elem/000/004/336/4336181/
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストI＆II
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）
発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日予定
価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO
※本記事内の画面写真は一部拡大・トリミング処理を施しています。