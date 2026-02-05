HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』など、人気作が目白押し！

スクウェア・エニックスは2月5日、ニンテンドーｅショップやPlayStation Storeなどで、同社のタイトルがお買い得な「スクエニ FEBRUARY SALE」を開始。期間は、2026年2月25日23時59分ごろまで。

本セールでは、『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』がワンコイン価格でラインアップに登場するほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』や『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』をはじめとするダウンロード版タイトルが、お求めやすい価格で楽しめる。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/V37Ge

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セールタイトルピックアップ！

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PS5／Switch／XSX|S／PC（Windows）

40％オフ

※Nintendo Switch 版は2026年2月6日から開始予定です。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PS5／Switch／XSX|S／PC（Windows）

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『FINAL FANTASY XVI』

PS5／XSX|S／PC（Windows／Epic）

50％オフ

© SQUARE ENIX

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PS4

60％オフ

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Switch

60％オフ

『NieR:Automata BECOME AS GODS Edition』

Xbox One／PC（Windows）

60％オフ

© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS』

PS4／Swich／Xbox One／PC（Windows／Epic）

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族オフライン』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』

PS4／Switch／Xbox One／PC（Windows）

50％オフ

※Xbox ONE、PC（Windows）版には本編と追加DLC第1～3弾の内容が含まれます。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』

Switch

60％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』

Switch

40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PS5／PS4／Switch

74％オフ

© SQUARE ENIX

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PS4／Switch／Xbox One

60％オフ

© SQUARE ENIX

『アクトレイザー・ルネサンス』

PS4／Switch

60％オフ

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX

© YUZO KOSHIRO

『STAR OCEAN -First Departure R-』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『シアトリズム ファイナルバーライン』

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

■『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』ワンコインで遊べる！

＜『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』セール期間＞

ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア／App Store／Google Play

2026年2月18日23時59分ごろまで

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Switch／iOS／Android

75％オフ

© SQUARE ENIX