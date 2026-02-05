HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』など、人気作が目白押し！
『パラノマサイト』がワンコインで遊べる！「スクエニ FEBRUARY SALE」を開催中
スクウェア・エニックスは2月5日、ニンテンドーｅショップやPlayStation Storeなどで、同社のタイトルがお買い得な「スクエニ FEBRUARY SALE」を開始。期間は、2026年2月25日23時59分ごろまで。
本セールでは、『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』がワンコイン価格でラインアップに登場するほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』や『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』をはじめとするダウンロード版タイトルが、お求めやすい価格で楽しめる。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セールタイトルピックアップ！
HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PS5／Switch／XSX|S／PC（Windows）
40％オフ
※Nintendo Switch 版は2026年2月6日から開始予定です。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PS5／Switch／XSX|S／PC（Windows）
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『FINAL FANTASY XVI』
PS5／XSX|S／PC（Windows／Epic）
50％オフ
© SQUARE ENIX
『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』
PS4
60％オフ
『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』
Switch
60％オフ
『NieR:Automata BECOME AS GODS Edition』
Xbox One／PC（Windows）
60％オフ
© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS』
PS4／Swich／Xbox One／PC（Windows／Epic）
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族オフライン』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PS4／Switch／Xbox One／PC（Windows）
50％オフ
※Xbox ONE、PC（Windows）版には本編と追加DLC第1～3弾の内容が含まれます。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』
Switch
60％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』
Switch
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『春ゆきてレトロチカ』
PS5／PS4／Switch
74％オフ
© SQUARE ENIX
『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PS4／Switch／Xbox One
60％オフ
© SQUARE ENIX
『アクトレイザー・ルネサンス』
PS4／Switch
60％オフ
© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX
© YUZO KOSHIRO
『STAR OCEAN -First Departure R-』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『シアトリズム ファイナルバーライン』
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
■『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』ワンコインで遊べる！
＜『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』セール期間＞
ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア／App Store／Google Play
2026年2月18日23時59分ごろまで
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Switch／iOS／Android
75％オフ
© SQUARE ENIX