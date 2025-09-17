ゲーム  >  90％オフで『ワイルドハーツ』がなんと970円！からくりを利用した狩りが楽しいハンティングアクション【Steam今週のセール情報】
90％オフで『ワイルドハーツ』がなんと970円！からくりを利用した狩りが楽しいハンティングアクション【Steam今週のセール情報】

2025年09月17日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月17日13時調べ）

多彩な武器やからくりを駆使して、自然の力を取り込んだ巨大な獣に挑もう！

タイトル：ワイルドハーツ
割引率：90％
価格：970円（2025年9月26日まで）
メーカー：エレクトロニック・アーツ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1938010/WILD_HEARTS/

© Electronic Arts Inc.
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

『真・三國無双７』と拡張キットがセットになった完全版がお買い得！

タイトル：真・三國無双７ with 猛将伝
割引率：70％
価格：2574円（2025年9月30日まで）
メーカー：コーエーテクモゲームス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/278080/7_with/

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition ©2013-2014 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved. DYNASTY WARRIORS, Xtreme Legends and the KOEI logo are registered trademarks of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

ロックマンゼロとゼクスの6タイトルがこれ一本で楽しめる！

タイトル：ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション
割引率：67％
価格：986円（2025年9月30日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/999020/_/

©CAPCOM CO., LTD. 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

家庭用ゲームでも好評を博した3DダンジョンRPG！

タイトル：デモンゲイズ エクストラ
割引率：80％
価格：1560円（2025年9月24日まで）
メーカー：Clouded Leopard Entertainment（ドラガミゲームス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1732340/_/

©2021 DRAGAMI GAMES / Experience Inc.
Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.

派手な爆発が魅力のインクリメンタル系列車組み立てゲーム！

タイトル：Trainatic（トレイナティック）
割引率：20％
価格：560円（2025年9月23日まで）
メーカー：Ryan Forrester
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3208560/Trainatic/

© Ryan Forrester

