ユウキロックの「節約バンザイ！」 第140回
イオンの新AEON Pay、iAEONとどっちがお得？使い分けを解説
2026年03月17日 07時00分更新
2026年4月6日から「イオンウォレット」アプリを全面リニューアルし、新たに「AEON Pay」アプリとして提供を開始することを発表した。今回のリニューアルは、便利な機能を追加するとともに、決済ブランド「AEON Pay」との一体感を高めるためとのこと。ただ皆さんはどうでしょうか？「イオン」での支払いは「AEON Pay」を使っているとは思うのですが、どのアプリから「AEON Pay」を使っていますか？ 僕は「iAEON」アプリから「AEON Pay」を使っています。そうなんです。「AEON Pay」は全く同じものが別のアプリにも存在します。ややこしいので現在の状況を整理します。
「イオンウォレット」アプリ→「AEON Pay」
「iAEON」アプリ→「AEON Pay」
これが2026年4月6日からこうなります。
「AEON Pay」アプリ→「AEON Pay」
「iAEON」アプリ→「AEON Pay」
これでわかりやすく……なってないですね。そもそもイオンはアプリが多すぎる。一度「Google Play」や「App Store」でイオンと検索してください。すると「iAEON」「イオンウォレット」「イオンモール」「イオン銀行」「イオンお買物」と様々な「AEON」の名のついたアプリが出てきます。
とりあえず一体感が高まったみたいなので、これからは「AEON Pay」アプリから「AEON Pay」を使おうと思っている方。これがベスト……ではないからややこしい。ということで、今回は4月6日から始まる「AEON Pay」アプリと「iAEON」アプリはどっちがお得なのか？使い分けを徹底解説いたします。最後まで読んでね。
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