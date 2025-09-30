このページの本文へ

ドコモ「d払い」アプリ、「dカード」請求額を確認可能に

2025年09月30日 12時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

d払いのロゴ

　NTTドコモは9月29日、「d払い」アプリで「dカード」の請求額などを確認できる機能の提供を始めた。

　表示可能な情報は、請求額、カード番号、名義人、有効期限、セキュリティーコードなど。ユーザーが安心して使えるよう、情報の表示前に本人認証のプロセスも組み込まれている。

新機能の利用イメージ

　d払いアプリでは、7月にdカードの利用履歴を確認する機能が追加されており、今回の機能追加でdカードユーザーの利便性がさらに向上した形だ。

