ドコモ「d払い」アプリ、「dカード」請求額を確認可能に

NTTドコモは9月29日、「d払い」アプリで「dカード」の請求額などを確認できる機能の提供を始めた。

表示可能な情報は、請求額、カード番号、名義人、有効期限、セキュリティーコードなど。ユーザーが安心して使えるよう、情報の表示前に本人認証のプロセスも組み込まれている。

d払いアプリでは、7月にdカードの利用履歴を確認する機能が追加されており、今回の機能追加でdカードユーザーの利便性がさらに向上した形だ。