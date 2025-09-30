アサヒビール出荷停止　サイバー攻撃で

アサヒグループホールディングスで9月29日、サイバー攻撃によるシステム障害が発生。翌9月30日15時現在も、国内グループ各社の受注、出荷業務やコールセンター業務が停止している。

同社では調査と対応を進めているが、復旧の目途は立っていない状況だ。

なお、個人情報や顧客データの流出については、第1報（9月29日）の段階では確認されていないという。