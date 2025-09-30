このページの本文へ

アサヒビール出荷停止　サイバー攻撃で

2025年09月30日 15時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
アサヒグループホールディングスのニュースリリース

アサヒグループホールディングスのニュースリリース

　アサヒグループホールディングスで9月29日、サイバー攻撃によるシステム障害が発生。翌9月30日15時現在も、国内グループ各社の受注、出荷業務やコールセンター業務が停止している。

　同社では調査と対応を進めているが、復旧の目途は立っていない状況だ。

　なお、個人情報や顧客データの流出については、第1報（9月29日）の段階では確認されていないという。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン