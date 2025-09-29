シャオミ、早割3万4800円からのチューナーレステレビ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

シャオミは9月26日、新型のチューナーレステレビ「Xiaomi TV A Pro 2026」シリーズを発売した。価格は早割適用で3万4800円から。

Xiaomi TV A Pro 2026は、ディスプレーに4K解像度の量子ドットMini LEDを採用した画質重視の家庭向けモデルだ。

映像関連では、ハイコントラストな映像を楽しめる4K HDR10+に対応。さらにハリウッドの認証基準を満たした「Filmmakerモード」を使用することで、監督が意図した映像表現を忠実に再現することもできるという。

10Wのスピーカーを2基内蔵し、対応コンテンツであれば、ドルビーオーディオ、DTS-X、DTS-Virtualなどの各種音響機能も利用可能だ。

OSはGoogle TVを採用。YouTubeなどの動画配信サービスを視聴したり、Google Cast、Miracast、AirPlayを利用してスマートフォン、タブレット、PCの映像をテレビに映したりと、さまざまな使い方に対応する。

ディスプレーサイズと価格は以下のとおり。

■Xiaomi TV A Pro 2026シリーズ（直販価格） ・43型：早割3万4800円／通常3万9800円

・55型：早割5万9800円／通常6万4800円

・65型：早割7万9800円／通常8万9800円

・75型：早割10万9800円／通常11万9800円

※ 早割価格は2025年10月10日まで

同社公式サイトおよびXiaomi公式楽天市場店、Amazon.co.jpで購入可能だ。