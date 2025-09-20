アップル「iPhone Air」ライトゴールドがホワイトに見える問題が発生中

中央左がライトゴールド、右がホワイト。Apple Storeにて筆者撮影

Appleが9月19日に発売したiPhone Airのライトゴールドを受け取った人が、「間違ってホワイトが届いた！」と勘違いしてしまう事態が発生している。

この問題、じつはAppleが梱包を間違えたわけではない。そしてもちろん、受け取った人の悪いのでもない。単純にライトゴールドがホワイトすぎるのだ。

筆者もApple Storeで実機を確認したのだが、最初は“ライトゴールドをホワイトだと思って見ていた”くらいには、今回の“金色”は“白色”に見えてしまう色合いになっている。

受け取った人のなかで「ゴールドじゃない！」と思われる方も多数いるだろうが、それは本当にライトゴールドなので、気になった人はApple Storeの実店舗でホワイトと見比べてほしい。

並べて比べることでようやくそれがゴールドだと認識できるはずだ。