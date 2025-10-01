このページの本文へ

PayPay、再び緊急メンテナンス　セブン銀行ATMからのチャージを停止

2025年10月01日 12時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

PayPayのロゴ

　PayPayは10月1日、同日10時50分頃から緊急メンテナンスを実施することを明らかにした。作業完了時期は未発表。

　内容はセブン銀行ATMからのチャージに関するもので、メンテナンス中は同サービスを利用できない。

　PayPayでは9月25日にも、パスワード変更機能に関する緊急メンテナンスを実施している。

