PayPay、再び緊急メンテナンス　セブン銀行ATMからのチャージを停止

PayPayは10月1日、同日10時50分頃から緊急メンテナンスを実施することを明らかにした。作業完了時期は未発表。

内容はセブン銀行ATMからのチャージに関するもので、メンテナンス中は同サービスを利用できない。

PayPayでは9月25日にも、パスワード変更機能に関する緊急メンテナンスを実施している。