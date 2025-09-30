このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第57回

アップル「iOS 26.0.1」公開　Wi-Fi切断バグ修正

2025年09月30日 14時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

iOS 26.0.1のアップデート画面

　アップルは9月29日、「iOS 26.0.1」を公開した。iPhone 15 Proでのファイルサイズは620.8 MB。

　同バージョンは不具合や脆弱性への対処を目的とした物で、主な修正、変更点は以下のとおり。

■不具合の修正

・iPhone 17、iPhone Air、およびiPhone 17 ProモデルでWi-FiとBluetoothの接続が切れることがある
・iPhone 17、iPhone Air、およびiPhone 17 Proモデルで、照明の状況により、撮影した写真に予期しないアーチファクト（ノイズ）が含まれることがある
・カスタムの色合いを追加するとアプリアイコンが空白になることがある
・iOS 26へのアップデート後に少数のiPhoneユーザーがモバイル通信ネットワークに接続できないことがある
・iOS 26へのアップデート後に一部のユーザーでVoiceOverが無効になることがある

■脆弱性の修正

・内容：悪意のあるフォントを処理すると、アプリが予期せず終了したり、プロセスメモリが破損したりする可能性がある（CVE-2025-43400）
・対象機種：iPhone 11以降

 

■関連サイト

