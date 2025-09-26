JR「えきねっと」3ヵ月前から予約可能に

東日本旅客鉄道（JR東日本）は9月25日、ネット予約サービス「えきねっと」に「3ヵ月前予約」と「輸送障害時の予約変更」などの機能を追加することを明らかにした。10月以降、順次サービスを開始する。

3ヵ月前予約で旅行の計画もスムーズに

えきねっとでは、列車の予約受付は乗車日の1ヵ月前からが基本だが、今回、新たに乗車日の最大3ヵ月前から利用できる「早期予約サービス」を導入。宿や観光施設の予約開始時期との差が縮まることで、よりスムーズに旅行計画を立てられるようになる。

対象は2026年1月10日以降に出発する新幹線「はやぶさ」「やまびこ」「こまち」「つばさ」「とき」「あさま」の一部列車。販売は席数限定で、座席の位置指定には対応しない。

予約開始は2025年10月31日14時からの予定だ。

輸送障害時の予約変更などがより柔軟に

乗車予定の列車に運休や大幅な遅延が発生した場合の対応も変化する。2025年10月2日からは、輸送障害時の予約変更や新規予約で、発車時刻を過ぎた遅延列車を選択できる機能を導入。手続きはえきねっと上で完結するため、これまでのように駅窓口へ足を運ぶ必要もない。

さらに「トクだ値」等の割引が適用されている場合、元の割引を維持したまま、当日の別の列車に変更することも可能。現行ルールでは変更後の列車が通常料金となってしまうため、ユーザーにとっては嬉しい改善といえそうだ。