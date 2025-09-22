ドコモ、eSIM障害で発生した事務手数料を返金へ

NTTドコモが9月22日、9月19日から20日にかけて発生したeSIMの開通トラブルについてお詫びを表明。障害のためにSIMの再発行などの手続きをした際、事務手数料を支払った利用者については、ドコモが対象者を確認し、「毎月の支払い請求から該当事務手数料を除く」などの方法で返金をするとした。

ドコモでは、9月19日午後4時30分頃から、eSIM対応端末でeSIMが正常に開通しにくい障害が発生した。原因は「設備故障」とされ、障害は9月20日午前9時36分に概ね復旧した。障害の影響で、eSIMを申し込む手続きやeSIMのみ対応の端末販売が一時停止された。特にiPhone 17シリーズのような、eSIMのみ対応の機種に対しては、ユーザーの混乱や不安がSNSなどで報告されていた。

なお、ドコモでは9月5日から、店舗およびコールセンターでの契約変更、機種変更、SIM再発行、eSIM再発行などの手続きの事務手数料を税込4950円に改定している。それ以前は3850円だった。オンライン手続きではこれまで通り無料のものもある。