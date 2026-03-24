ユウキロックの「節約バンザイ！」 第141回
【本日から】PayPayポイントとVポイントが“禁断の合体” ただし交換には注意点が…
2026年03月24日 07時00分更新
ポイント界の2大巨頭「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換が遂に3月24日に開始されました。歴史的な「禁断の合体」を詳しくお伝えします。
こちらが全容となります。御覧ください。
|Vポイント→PayPayポイント
|PayPayポイント→Vポイント
|交換したポイントの利用先
|PayPayポイントが利用可能な全てのポイント
|一部のVポイント提携先・サービス
|有効期限
|なし
|交換日から1年間
|交換レート
|1ポイント=1ポイント（等価交換）
|最低交換ポイント
|1回あたり100ポイント以上
|月間上限ポイント
|毎月30000ポイントまで
|交換回数
|1日1回まで
|付与タイミング
|即時
「Vポイント」から「PayPayポイント」への交換は全く問題ないのですが、「PayPayポイント」から「Vポイント」への交換は少し縛りがあります。注意点をまとめてみました。
「PayPayポイント」から交換した「Vポイント」の注意点
●有効期限は交換日から1年間
●他社へのポイント交換ができない
●交換したVポイントが使えない提携先が一部あります
●V景品交換ができない
●Vポイント運用は可能
●VポイントPayアプリへのチャージは可能
●三井住友カードの支払額や振込手数料への充当は可能
運用やチャージには使えますが一番大きい部分が他社へのポイント交換ができないというところでしょう。
さあ、どうしよう？
“運用”を経由すれば交換可能
1つあったぞ……ただ、原稿を書いている前日なので仮の話として聞いておいてください。こちらです。
PayPayポイント
↓
Vポイント
↓
Vポイント運用（投資。自動追加なら手数料無料）
↓
Vポイント
↓
他社ポイント
これならば他社のポイントに交換することが出来ます。期間限定のポイントをポイント運用に回して、取り出した時に期間限定ではなくなるのはポイ活界隈では有名な話。このルートを辿れば、まっさらなVポイントになって、他社のポイントに交換することは可能なはずです。ただ投資を挟みますので、リスクが生じます。自己責任でお願いします。
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