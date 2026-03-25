「Shadowverse（シャドウバース）」10年の歴史に幕 後継作「ワールズビヨンド」へ注力
Cygamesは3月25日、対戦型オンラインTCG「Shadowverse（シャドウバース）」について、7月1日をもってサービス終了すると発表した。2016年のリリースから約10年の幕引きとなる。
本作は「神撃のバハムート」の派生作品として生まれ、賞金1億円のeスポーツ大会やアニメの放送など、ゲーム単体としての枠にとらわれない発展を遂げてきた。
今後は後継作として配信中の「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」に注力。「シリーズが20年、30年と続いていけるよう挑戦を続けていく」としている。
ユーザーからは「ついにこの日が来てしまった」「10年間ありがとうございました！」「学生時代の思い出」「よく10年もったよ」「終了前に少し遊んでおこうかな」「これで居残り組はビヨンドへ移行するのか…このまま引退するのだろうか」「後にも先にも30万円も課金したゲームはシャドバだけｗ」など、労いと感謝の声が寄せられていた。
サービス終了にともなうスケジュールは、まずクリスタルの販売が停止。4月1日には全ユーザーへ「シーズン23」バトルパスの配布、5月、6月とタイムスリップローテーション環境が切り替わり、7月1日11時をもってサービス終了、という流れになる。
注意点として、「Worlds Beyond」への連携は7月1日以降はできなくなる。カードの引継ぎなどはできないが、到達したランクや大会の入賞によって報酬を獲得できる。消えてしまうのが惜しい人は、連携だけでもしておくといいだろう。
【重要なお知らせ】— Shadowverseアプリ総合 (@shadowverse_evt) March 25, 2026
前作「Shadowverse」は、7月1日 11:00 をもちましてサービスを終了させていただくこととなりました。
2016年6月の提供開始以来、約10年にわたりご愛顧賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
今後は「Shadowverse: Worlds Beyond」の展開に注力してまいります。… pic.twitter.com/8tgIvNGDwk
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