毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、盛天游戏の『星の翼』が1位に！ 2位にはバンダイナムコエンターテインメントの『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が、3位にはKONAMIの『SILENT HILL f』がランクインしている。

新作タイトルとしては、7位にPanik Arcade開発／Future Friends Games販売の『CloverPit』が登場。スロットマシンとATMを行き来して借金返済を目指すローグライトゲームだ。

『モンハンワイルズ』や『ステラーブレイド』などのセールタイトルは本日の日付を超えた深夜でセール終了なので、購入を考えている人はお忘れなく。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年9月29日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD

2.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2025年10月3日発売予定

●通常版：8910円

デラックスエディション：1万1000円

アルティメットエディション：1万4300円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/

©本郷あきよし・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

3.『SILENT HILL f』

●KONAMI

●発売中

●8580円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/

© Konami Digital Entertainment

4.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●6293円（9月30日2時ごろまで30％オフ、以降は8990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

5.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

6.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

●スクウェア・エニックス

●2025年10月1日発売予定

●通常版：5800円

デラックスエディション：6800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1004640/_/

© SQUARE ENIX

7.『CloverPit』

●Future Friends Games

●発売中

●1080円（10月11日までリリース記念セールで10％オフ、以降は1200円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3314790/CloverPit/

© Panik Arcade

8.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●2495円（9月30日2時ごろまで50％オフ、以降は4990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

9.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

10.『ステラーブレイド』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●6384円（9月30日2時ごろまで20％オフ、以降は7980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.