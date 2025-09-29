毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
コラボイベントを開催中の『星の翼』が1位！『デジモンストーリー』最新作が2位にランクアップ【Steamランキング】
2025年09月29日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、盛天游戏の『星の翼』が1位に！ 2位にはバンダイナムコエンターテインメントの『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が、3位にはKONAMIの『SILENT HILL f』がランクインしている。
新作タイトルとしては、7位にPanik Arcade開発／Future Friends Games販売の『CloverPit』が登場。スロットマシンとATMを行き来して借金返済を目指すローグライトゲームだ。
『モンハンワイルズ』や『ステラーブレイド』などのセールタイトルは本日の日付を超えた深夜でセール終了なので、購入を考えている人はお忘れなく。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年9月29日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『星の翼』
●盛天游戏
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/
© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD
2.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2025年10月3日発売予定
●通常版：8910円
デラックスエディション：1万1000円
アルティメットエディション：1万4300円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/
©本郷あきよし・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
3.『SILENT HILL f』
●KONAMI
●発売中
●8580円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/
© Konami Digital Entertainment
4.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●6293円（9月30日2時ごろまで30％オフ、以降は8990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
5.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
6.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』
●スクウェア・エニックス
●2025年10月1日発売予定
●通常版：5800円
デラックスエディション：6800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1004640/_/
© SQUARE ENIX
7.『CloverPit』
●Future Friends Games
●発売中
●1080円（10月11日までリリース記念セールで10％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3314790/CloverPit/
© Panik Arcade
8.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（9月30日2時ごろまで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
9.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
10.『ステラーブレイド』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●6384円（9月30日2時ごろまで20％オフ、以降は7980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
