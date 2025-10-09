マーベラスは10月8日、発売中のシリーズ最新作「牧場物語 Let’s！風のグランドバザール」において、無料アップデート（Ver.1.1.0）を配信したと告知。新たに「ビンゴ機能」などを追加している。

「ポロポロビンゴ」のミッション（どうぶつを25回なでる、など）を達成すると、さまざまな報酬がもらえる。スペシャルカードを達成すると特別な衣装やグライダーが手に入るので、積極的にこなしていこう。

今回の更新ではあわせて、クラッシュすることがある不具合や、ウマから降りた際にカバンの色が初期設定になる不具合、飼育しているペットの数が減った際のエサ皿の不具合などを修正している。

・アップデートの詳細はこちら

https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=32826

ユーザーからは「ビンゴ機能、気になる！」「お金払わせて」「楽しいビンゴ！」「追加アプデ非常に助かる」という声のほか、「加工や料理の際に倉庫のアイテムを使えるようにしてほしい」「自宅以外でもセーブできるようにしてほしい」など、切実な要望も寄せられている。

また、本日よりLINEスタンプ＆LINE絵文字が配信開始。こちらもあわせてチェックしてみては。

・LINEスタンプはこちら

https://store.line.me/stickershop/product/31673553/ja

・LINE絵文字はこちら

https://store.line.me/emojishop/product/68c281b5d064385704ecfec1/ja

【ゲーム情報】

タイトル：牧場物語 Let’s！風のグランドバザール

ジャンル：ほのぼの生活ゲーム

販売：マーベラス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2025年8月28日）

価格：

Switch通常版：6600円（パッケージ／ダウンロード）

Switchデジタルデラックスエディション：7700円（ダウンロード）

Switchプレミアムデジタルデラックスエディション：9500円（ダウンロード）

Switch 2通常版：7700円（パッケージ／ダウンロード）

Steam通常版：6600円（ダウンロード）

Steamデジタルデラックスエディション：7700円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレード：1100円

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Marvelous Inc.