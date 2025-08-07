このページの本文へ

安くてうまい寿司が食べたい

8月8日スタート

ビントロが115円！ くら寿司「とろとまぐろ」フェア、屋台メニューや“ドバイチョコ”ケーキも

2025年08月07日 13時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

うれしい115円

　くら寿司は8月8日から、「とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催します。

　ビントロ、中とろ、炙りとろはらすといった口の中で“とろ”ける商品が多数登場します。さらに、屋台グルメや“映える”スイーツなど、夏祭り気分を楽しめる商品も用意されます。

とろけるビントロが115円！

▲ビントロ　通常130円→115円

　目玉商品の「ビントロ」は、通常130円のところ特別価格115円で提供されます。使用するビンチョウマグロは延縄漁法で丁寧に釣り上げ、船内で素早く冷凍されることで鮮度を保ちます。

　脂乗りの良い部位のみを厳選し、皮目に近い部分を使うことで、口に入れた瞬間にとろけるような食感が味わえるとのことです。

▲ふり塩熟成中とろ　280円

▲炙りとろはらす　250円

　また、独自の塩加工と熟成により旨みを凝縮した「ふり塩熟成中とろ」、マグロの“とろ”にあたる「はらす」を香ばしく炙った「炙りとろはらす」も登場します。

　さらに、今が旬の奄美産スギを活〆にした「奄美 活〆スギ」、人気の「あぶりチーズサーモン」にさらにチーズをプラスした「あぶりサーモン MAXチーズ」、直火焼きした豚カルビにレモンの爽やかさを合わせた「瀬戸内レモン豚カルビ」をラインアップします。

▲奄美 活〆スギ　280円

▲あぶりサーモン MAXチーズ　390円（持ち帰り不可）

▲瀬戸内レモン豚カルビ　115円

夏祭りムードたっぷりのサイドメニューも！

　その他、夏祭りのような気分が楽しめる商品として「【屋台名物】たこせん」、くま型容器に入った「くまちゃんいちごみるく」も登場します。

▲【屋台名物】たこせん　150円（持ち帰り不可）

▲くまちゃんいちごみるく　680円（1日数量限定／持ち帰り不可）

▲ベーコン天釜玉うどん　490円（持ち帰り不可）

話題のドバイチョコがケーキに!?
期間限定スイーツも続々登場

▲濃厚ドバイチョコケーキ　420円（持ち帰り不可）

　話題の「ドバイチョコレート」をイメージしたスイーツ。濃厚なチョコケーキにザクザク食感のカダイフとピスタチオチョコをサンドしています。

▲長崎名物カステラアイスサンド　330円（持ち帰り不可）

　しっとりカステラに、溶けにくく口どけの良いセミフレッドアイスを挟んだ、和洋折衷の冷たいスイーツです。

▲5種のサクもちボール　380円（持ち帰り不可）

▲別腹ちょこっと蜜芋パフェ　280円（持ち帰り不可）

とろける旨みと“屋台気分”で大満足！

　特価のビントロのほか、「炙りとろはらす」「瀬戸内レモン豚カルビ」など、脂の旨味ととろける食感が魅力のメニューが勢ぞろい。

　うどんやスイーツなどサイドメニューの充実ぶりにも注目です。見た目も味も楽しめる商品が揃っていて、家族での食事にもぴったり！

　フェア商品は予定数量に達し次第、販売終了となるので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。

