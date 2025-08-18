焼肉食べ放題「100分→180分」に延長！夏後半も攻めてるね、じゅうじゅうカルビ

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、8月18日～8月27日の平日16時以降で、食べ放題コースの利用時間を180分に時間拡大するキャンペーンを実施します。

3時間制焼き肉食べ放題が3000円台～

じゅうじゅうカルビでは、バイキング形式の焼肉食べ放題を提供しています。食べ放題は通常100分制ですが、期間中、平日16時以降は、対象のコースにて80分間制限時間が延長となります。

＜内容＞

平日16時以降、食べ放題コースの利用時間を通常100分のところ180分に延長（ラストオーダーは利用時間終了の20分前）

＜キャンペーン対象期間＞

8月18日（月）～ 8月27日（水） ※土日祝は対象外

※予告なく変更または終了する場合がある

＜キャンペーン対象店舗＞

じゅうじゅうカルビ全店（三重熊野店を除く）

＜キャンペーン対象コース＞

大感激コース：平日ランチ3168円／平日ディナー3278円

じゅうカルコース：平日ランチ3828円／平日ディナー3938円

牛タンプレミアムコース：平日ランチ4708円／平日ディナー4818円

学割コース：平日ディナー3000円

学割スペシャルコース：平日ディナー3500円

進撃の焼肉コース：平日土日祝ランチディナー共通4000円

※土日祝は＋220円

夏の後半を駆け抜けよう！

同キャンペーンは本年7月1日～8月7日まで実施されたものと同じ内容で、夏の後半戦において復活した形です。

180分、つまり3時間制であれば、食べ放題のみならず会話を楽しむ余裕もうまれてきそう。

平日限定ではありますが、この夏の思い出づくりに家族や友人と駆け込んでみてはどうでしょう！