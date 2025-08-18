これこれ！すき家に「ばくだんまぐろ鉄火丼」ねばとろを待ってた！

牛丼チェーン「すき家」は、「まぐろ鉄火丼」各種を8月19日9時から発売します。

すき家のまぐろ丼各種が登場

まぐろの切り身をごはんに盛り付けた商品。色鮮やかなまぐろを特徴としており、ごはんと一緒に頬張ると、赤身の旨みを口いっぱいに堪能できるとうたいます。

同時に、すき家の人気商品“まぐろたたき”と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」を販売。味わいと食感が異なる、2種のまぐろを一度に楽しめます。

さらに、まぐろに加え、山かけ、オクラ、納豆、おんたまをトッピングした「ばくだんまぐろ鉄火丼」も登場。納豆など“ねばとろ”な具材はさっぱりとしたまぐろと相性抜群といいます。

▲まぐろ鉄火丼 （並盛）830円 （ごはん大盛）880円 （特盛）1330円

▲まぐろ鉄火たたき丼 （並盛）1230円 （ごはん大盛）1280円 （特盛）1730円

▲ばくだんまぐろ鉄火丼 （並盛）1230円 （ごはん大盛）1280円 （特盛）1730円

▲山かけまぐろ鉄火丼 （並盛）980円 （ごはん大盛）1030円 （特盛）1480円

ねばとろな「ばくだんまぐろ鉄火丼」はうれしい！

すき家ではこれまでにもまぐろの海鮮丼を販売してきており、海鮮好きにとってはうれしいリバイバルです。

特に筆者の注目は「ばくだんまぐろ鉄火丼」。納豆、オクラなどねばとろ食材と合わせた丼で、すき家のまぐろシリーズではこれまでにありそうでなかったメニューです。思わず「待ってたよ～」と声が出そうになりました。

ねばとろのばくだんを好きな方も多いはず。残暑が続くこれからの季節はねばとろ食材が力になってくれそうです。価格がちょっとお高めですが、つい選んでしまいそうな一杯では。

※記事中の価格は税込