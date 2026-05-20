ビール209円、焼肉319円と格安！ 牛角「元気祭り」本日スタート

牛角は本日5月20日から6月24日までの期間、「牛角元気祭り」割引キャンペーンを実施します。

「にんにく」と「辛うま」をテーマにしたメニューを中心に、全14品を特別価格で提供します。カルビやホルモン、ドリンクなど幅広い商品が対象となっています。

■にんにく系メニュー

・スタミナWガーリックカルビ 通常638円→319円

・超ガリバタカルビ 通常638円→429円

・禁断のガリバタアヒージョ 通常638円→418円

■辛うま系メニュー

・黒シビ豚ホルモン 通常638円→319円

・赤辛カルビ 通常638円→319円

・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 通常858円→528円

・ビリねぎ青唐無双 通常418円→275円

■肉盛りメニュー

・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 通常1958円→1738円

「名探偵コナン」とコラボした「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も対象となります。少年探偵団のオリジナルピックがついた、5種類の満点の肉盛りメニューです。

■ドリンクメニュー

・アサヒスーパードライ 中 通常638円→209円

・ハイボール 通常605円→319円

・牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー 通常528円→319円

・グラスワイン 赤／白 通常530円→319円

にんにくと旨辛メニューで元気をチャージ！

にんにくや辛さをテーマにしたメニューを中心に、食欲を刺激するメニューが値引きされるキャンペーンとなっています。

ビールやハイボールなど、ドリンクメニューも対象となっているので、焼肉と一緒に気軽に飲めるのが楽しめるのがうれしいポイントです。この機会に、がっつり食べて元気をチャージしに行ってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。