すき家の「月見」が今年も！ ミニ～メガまで選べる

牛丼チェーン「すき家」は、「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を9月4日9時から販売開始します。

すきやき×たまご＝「月見すきやき牛丼」が登場

秋のお月見シーズンにむけて「月見すきやき牛丼」が昨年に引き続き登場。

特製のき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、すき家自慢の牛丼にのせた一杯で、月に見立てたたまごをのせていただけます。

今年は具材に春菊を新たに加えて、さらに、特製のすき焼きダレをすっきりとした甘さに調整し、牛肉や具材本来の旨みをより引き立てる味わいに仕上げたといいます。

また、昨年同様、唐辛子やコチュジャンが効いた“辛旨”な味わいの「月見辛旨すきやき牛丼」を今年も販売。辛さの際立った具材に卵黄を絡めて、まろやかな味わいへの変化を楽しめるという一杯です。

たまごがない「すきやき牛丼」「辛旨すきやき牛丼」も同時に登場。いずれの商品もミニ～メガまで選べます。

▲月見すきやき牛丼

ミニ 690円、並盛 750円、中盛 950円、大盛 950円、特盛 1150円、メガ 1330円

▲月見辛旨すきやき牛丼

ミニ 690円、並盛 750円、中盛 950円、大盛 950円、特盛 1150円、メガ 1330円

▲すきやき牛丼

ミニ 630円、並盛 690円、中盛 890円、大盛 890円、特盛 1090円、メガ 1270円

▲辛旨すきやき牛丼

ミニ 630円、並盛 690円、中盛 890円、大盛 890円、特盛 1090円、メガ 1270円

ミニ690円～味わえる秋の至福！

すき家のすきやき牛丼って、具材たっぷりでおいしくて秋にぴったりの味わいなんです。筆者的には正直たまごはといてからすきやき牛丼にのせたいな～なんて思っちゃったりします。

テッパンの秋の味覚をぜひ！

※記事中の価格は税込