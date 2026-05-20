うどん食べ放題、3日間限定で！90分制、つるもちのうどんを好きなだけ

「味の民芸」は5月29日・30日・31日の3日間、「手延べうどん食べ放題」を開催します。

「手延べうどん食べ放題」3日間限定で

味の民芸は、和食をメインとしたファミリーレストランです。「手延べうどん食べ放題」は同店の人気企画。今年も3日間開催です。

「大海老天付き手延べうどん食べ放題」は、看板メニューである手延べ製法で作られたうどんを、90分制の食べ放題で提供するメニューです。大海老天が付いたセットとして提供されます。なお、天ぷらは食べ放題には含まれません。

■手延べうどん食べ放題 概要

開催期間：5月29日～31日 3日間

開催時間：11時～（90分制、最終受付は各店オーダーストップ時刻の1時間前まで）

販売店舗：全国 味の民芸50店舗

企画商品：大海老天付きうどん食べ放題 2070円

※シニア（60歳以上）は上記価格より100円引き

※幼児（6歳以下）は取り分け無料

※天ぷらは食べ放題ではありません

90分制で最高30枚の記録も！

味の民芸自慢の手延べうどんは、小麦粉に水と塩を加えた生地を何度も延ばして作られており、完成までに30時間以上かかるとされています。

包丁を使わずに延ばし続けることで、表面がつるつるとした仕上がりとなり、のどごしの良さが特徴。食べ放題では、そんな手延べうどんを好きなだけ楽しめます。

過去にはなんと、時間無制限時でセイロ52枚、90分制では30枚という記録もあるそうです！

記録に挑戦するのもよし、ゆっくり味わうのもよしで、楽しみ方の幅も広がります。3日間と期間が限られている企画なので、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。