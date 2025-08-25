どういうこと!?「魔改造カップヌードル」シーフードヌードル→もんじゃなど好き放題

日清食品は「魔改造カップヌードル」4種を9月8日に発売します。各254円

定番4フレーバーをアレンジした

「魔改造カップヌードル」

即席麺「カップヌードル」の定番フレーバーを日清食品自ら "魔改造" したシリーズ。「カップヌードル」の定番味を“もつ鍋” に、「シーフードヌードル」“もんじゃ”にするなど魔改造を加えており、いつもとはひと味違う、やみつきになる味わいを楽しめるとしています。

■魔改造カップヌードル

定番「カップヌードル」のスープをベースに、にんにくとニラの風味、肉の旨み、野菜の甘みをきかせた“もつ鍋しょうゆ味”のスープが特長。具材には定番の“謎肉” (大豆たん白入り豚ミンチ)のほか、キャベツ、ニラ、ごま、背脂が入っています。

■魔改造カップヌードル カレー

定番「カップヌードル カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えて“ガリマヨカレー味”に仕上げたとのことです。具材は定番とほぼ変わらず、謎肉、ポテト、ニンジン、ネギが入っています。

■魔改造カップヌードル シーフードヌードル

定番「シーフードヌードル」のスープをベースに、明太子とチーズの旨みやコク、ウスターソースの香ばしい風味をきかせることで "明太チーズ海鮮もんじゃ味" を表現したとしています。具材は、イカ、カニカマ、キャベツ、ネギのほか、チェダーチーズ風キューブが入っています。

■魔改造カップヌードル チリトマトヌードル

“エビチリトマト味”風。定番「チリトマトヌードル」のスープをベースに、豆板醤 (トウバンジャン) と味噌のコク、生姜やニンニクなどの香味野菜の旨みを合わせたエビチリ風のスープを、エビやトマトといった具材と一緒に味わえる一品。エビ、トマト、キャベツ、ネギ、コーンが入っています。

え!? と驚く背徳的な味わいに期待

"魔改造" した「カップヌードル」はいずれも“背徳的ウマさ”なんだとか。ただでさえ完成されたおいしさである「カップヌードル」の定番4味をだいたんにアレンジしていて、意外性もありますが、味はまず間違いなさそう！

黒をベースにしたパッケージも目を惹かれます。話題作りにもぜひ食べたいカップヌードルです。

※記事中の価格は税込