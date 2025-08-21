うなぎたっぷり「月見テラ丼」！ごはん大盛り無料でドーンと登場

うな丼専門店「名代宇奈とと」は、8月22日～ 9月28日の期間、「月見テラドォォォォォン（通称：月見テラ丼）」（1400円）と「うなテラ丼」（1300円）を販売。いずれもごはん大盛り無料です。

ボリューム満点の「月見テラ丼」「うなテラ丼」

月見のシーズンにむけて、宇奈ととでは“うなぎ”で月見に参戦。

「月見テラドォォォォォン（通称：月見テラ丼）」は、とろ〜り温泉卵をのせたうな丼。濃厚なタレと卵黄のハーモニーがたまらない、ご褒美感たっぷりの一杯だといい、見た目も味わいも贅沢でお月見の季節にぴったりだとしています。

さらに、月見テラ丼に肝吸い・うまき・キムチ・ポテサラが付いた「月見丼三昧セット」（2300円）も用意されます。

「うなテラ丼」は、香ばしいうなぎをたっぷり盛ったボリューム満点の一杯。これまでにも度々登場してきており、そのたびに好評だといいます。今回も感謝価格で登場。

販売店舗は以下です。

◆月見テラ丼＆うなテラ丼を販売

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、立川店、調布店

＜神奈川＞川崎店、相模原店

＜石川＞近江町市場店

＜富山＞ファボーレ富山店

＜京都＞伏見稲荷店、MOMOテラス店

＜大阪＞本町店、京橋店、九条店、あびこ店、十三店、南森町店、梅田店

＜兵庫＞神戸元町店、姫路店

＜福岡＞大名店

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞清田店、札幌北口店、曳舟店

◆うなテラ丼のみ販売

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞取手店、四条河原町店

◆月見丼三昧セットのみ販売

＜東京＞浅草店、上野店、新宿センタービル店

ごはん大盛り無料なのもうれしい

コスパがよいうなぎ専門店「宇奈とと」からボリューム満点の期間限定メニュー。うなぎというと夏の風物詩ではありますが、残暑が続くこれからの季節にもスタミナをつけるために一役を買ってくれそうです。

今回のメニューはいずれもごはん大盛無料。うなぎと一緒にごはんをしっかり食べたい時にもってこいではないでしょうか。

※記事中の価格は税込