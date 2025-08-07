8月11日～17日の期間限定
50貫盛りも用意！小僧寿し「お盆フェア」の豪華すし桶を予約受付中
2025年08月07日 16時20分更新
小僧寿しは8月11日～17日の期間限定で、「お盆フェア」を開催。お盆の時期にあわせ、豪華ネタや人気ネタを詰め込んだ持ち帰り専用の寿しメニューを販売します。
フェア商品の予約はすでに受付中で、混雑が予想されるため早めの予約が推奨されています。
▲お盆豪華桶 5人前8100円、4人前6480円、3人前4860円
5人前で50貫、4人前で40貫、3人前で30貫入りの桶寿しです。「豪華ネタ」や「人気ネタ」を盛り込んだおもてなしメニューです。
▲お盆極み盛（12貫） 1814円
「有頭生えび」「うなぎ」「数の子」などが入った華やかな盛り合わせです。見た目の豪華さと内容の贅沢さが特徴となっています。
▲特選盛（10貫） 1058円
ご馳走ネタを集めた盛り合わせで、10貫入って1058円とお手頃な価格設定となっています。
▲特選まぐろ盛（本鮪中とろ入り） 1382円
「本鮪中とろ」などを使用し、まぐろ好きにはたまらない内容に仕上げた盛り合わせです。
▲特選かに盛（本ずわいがに入り） 1382円
「本ずわいがに」や「かにみそマヨ軍艦」などを盛り付けた彩り豊かな一品です。
すべての商品は数量限定で、各店舗の準備数がなくなり次第販売終了となります。また、価格や内容は一部地域や店舗によって異なる場合があります。
家族で囲むごちそう寿し！
お盆の団らんにちょうどいいボリュームと華やかさのメニューがそろっていて、選ぶ楽しさもありますね。自宅で気軽にごちそう気分を味わえるのは、小僧寿しならでは。混雑を避けるためにも、早めの予約が安心です。
※価格は税込み表記です。
