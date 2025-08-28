このページの本文へ

9月3日～9日の1週間限定

ケンタッキー、500円お得な「9ピースバーレル」カーネルズデーを記念して【7日間限定】

2025年08月28日 13時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

カーネル・サンダースの誕生日を記念して！

　ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、9月3日～9日の1週間限定で「カーネルズデー9ピースバーレル」を特別価格2290円で発売します。

9ピースバーレルが2790円→2290円に

　KFC創業者のカーネル・サンダースの誕生日である9月9日（カーネルズデー）を記念したお得な商品。期間中は、KFCの代名詞ともいえる「オリジナルチキン」をたっぷり9ピース詰めたバーレルが、単品積上げ価格2790円のところ500円値下げして販売。

　さらに、バーレル商品を購入すると、おもちカスタードの月見パイ」2個、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個が通常より安い各390円で購入可能です。

一部店舗で「トリプル月見」をやっている

　今年はKFC創業者のカーネル・サンダースの生誕から135周年という特別な節目の年。季節の変わり目に、ケンタのチキンに思いっきりかぶりついてみてはいかがでしょう。

　なお、KFCではただいま全国7店舗限定で「トリプル月見バーガー」を販売しています。こちらも注目！

関連記事：やば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ

※記事中の価格は税込

