泡まで楽しめるノンアル「ドライゼロ 泡ジョッキ缶」24本がタイムセール価格に！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ドライゼロ 泡ジョッキ缶 340ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

生ビールのような泡と飲みごたえを特徴としたノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ 泡ジョッキ缶 340ml 24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格3,428円から13％オフの2,998円で販売されています。1本あたりは約125円となります。

「ドライゼロ 泡ジョッキ缶」の特徴

Amazon商品ページより

アサヒビールが展開する「ドライゼロ 泡ジョッキ缶」は、アルコール度数0.00％のノンアルコールビールテイスト飲料です。

“ドライなノドごし”と“クリーミーな泡”によって、ビールらしい飲みごたえを再現しているとされます。缶を開けるときめ細かな泡が湧き出るジョッキ缶仕様で、店で生ビールを飲むような体験を意識しています。

カロリーゼロ、糖質ゼロとされており、食事と合わせやすいすっきりした味わいが特徴といいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

泡まで楽しめる「ドライゼロ 泡ジョッキ缶 340ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

ノンアルコールビールを日常的に飲む人や、ストックしておきたい人にとっては、お得に購入できるタイミングとなっています。この機会に、まとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。