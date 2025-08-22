マジで!? 本鮪入り「マグロたっぷり丼」がお値打ちでビビる

持ち帰りすしの「小僧寿し」は、8月23日～24日／8月30日～31日の4日間限定で、「本鮪中とろたっぷり大祭」を開催します。

1000円以下って安すぎでは

本鮪入り「鮪たっぷり丼」など週末限定メニュー

週末限定、小僧寿しの不動の人気ネタである「本鮪中とろ」をメインとしたフェア。「本鮪中とろ」と「まぐろ」などの人気ネタも一緒に味わえる「鮪たっぷり丼」「本鮪中とろ入り鮪握り」などを用意しています。

しっとりとした脂身が特徴の「本鮪中とろ」をお手頃価格から楽しめます。

▲切り落とし本鮪中とろ入り「鮪たっぷり丼」906円

贅沢ネタである本鮪中とろと鮪がたっぷり入った海鮮丼。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 10貫 1078円

本鮪中とろをはじめ人気ネタが入った10貫盛り。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 12貫 1242円

本鮪中とろをはじめ、鮪もたっぷり味わえる12貫盛り。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 15貫 1490円

本鮪中とろ、鮪など、彩り豊かな15貫盛り。シェアするのもおすすめとのこと。

お手頃プチ満足にぎりも登場

また、定番ネタを組み合わせた8貫の「プチ満足にぎり」も6種もあわせて登場します。それぞれ、まぐろ、サーモン、えび、えんがわ、穴子、いかをメインとした8貫盛りで、お手頃価格。

▲プチ満足【まぐろ】626円

▲プチ満足【サーモン】626円

▲プチ満足【えび】626円

▲プチ満足【えんがわ】626円

▲プチ満足【いか】626円

▲プチ満足【穴子】626円

脂がのった本鮪を丼でかっこみたい

本鮪は、マグロの中でも濃厚な旨みと上質な脂のバランスがよいとされ“マグロの王様”とも評されます。そんな本鮪がお手頃な価格で味わえるチャンス！



本フェアは8月23日（土）～24日（日）／8月30日（土）～31日（日）と週末限定。お近くに小僧寿しがある人は、夏のラストスパートに利用してみてはいかが！

※記事中の価格は税込