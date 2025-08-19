このページの本文へ

8月20日～

2週間限定！マクドナルド「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」が帰ってくる

2025年08月19日 08時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

チーチー降臨！

　マクドナルドは、「チーズチーズダブルチーズバーガー（チーチーダブチ）」「てりやきマックバーガー（チーチーてりやき）」を8月20日～9月2日の期間限定で販売します。また、朝マックの時間帯限定で「チーチーダブチソーセージマフィン」を販売します。

「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」が2週間限定で復活

　「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれている好評の期間限定メニューが、今回は2週間限定で登場です。2品とも、とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となった、“チーチー”ならではの濃厚な味わいが特徴です。

▲チーズチーズダブルチーズバーガー
（通称チーチーダブチ）
　単品500円～

　人気のレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらないという一品。

▲てりやきマックバーガー
（通称チーチーてりやき）
　単品470円

　同じく人気のレギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたコク深い一品とのことです。

朝マックにもチーチーダブチ！

　さらに午前10時30分までの朝マックの時間帯にも“チーチー”が登場。

▲＜朝マック＞チーチーダブチソーセージマフィン
　単品450円～

　朝マック限定の「ダブチソーセージマフィン」に、 ホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品で、2種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいが楽しめるんだとか。

※記事中の価格は税込

