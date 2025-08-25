このページの本文へ

8月26日

クリームたっぷり！ローソン「冷やしクリームパン」2種が登場

2025年08月25日 10時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

涼しげ！

　ローソンは、自社ブランドUchi Caféスイーツとして「クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン」2種を8月26日に発売します。

ローソンに2種の「冷やしクリームパン」

　クリームたっぷりな、ふわもち冷やしクリームパン。「カスタードホイップ」「チョコホイップ（生チョコ入り）」の2種を用意しています。

▲Uchi Café クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン　カスタードホイップ
価格：181円

　バニラシード入りのふんわりとろけるカスタードホイップがたっぷり入った冷やしクリームパン。カロリーは239kcal。

※沖縄エリアは205円
※青森・秋田エリアは25日)夕方ごろ／沖縄は26日夕方ごろ発売

▲Uchi Café クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン　チョコホイップ（生チョコ入り）
価格：192円

　生チョコレートを使用したふんわりとろけるチョコホイップがたっぷり入った冷やしクリームパン。カロリーは267kcal。

※沖縄エリアは227円
※青森・秋田エリアは25日)夕方ごろ／沖縄は26日夕方ごろ発売

神奈川で先行販売された商品

　本商品は、今年5月に神奈川県の20店舗で先行販売されたものです。テスト販売の上で全国販売に拡大するということは、反響が良かったからでしょう。冷やして食べるクリームパンといえば広島発の「八天堂」が有名ですが、ローソンではどのように仕上がっているか期待です。

※記事中の価格は税込

