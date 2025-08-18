このページの本文へ

8月19日～　お得なセットを用意

松屋の「バターチキンカレー」が半額以下にも！数量限定で通販に降臨

2025年08月18日 11時45分更新

文● ASCII

あのバターチキンカレーが通販に！

　松屋フーズは、松屋公式オンラインショップおよび、松屋フーズ 楽天市場店、松屋フーズ公式 Yahoo!ショッピング店において、8月19日10時より冷凍食品の「バターチキンカレー」を数量限定販売します。5食セット2980円～（送料込み）。

　松屋の実店舗で人気の期間限定メニューである「バターチキンカレー」がオンラインショップで商品化。

　松屋の“ごろごろチキン”とたっぷりバターの贅沢な味わいが特徴で、スパイスの豊かな香りを加えつつも辛くないマイルドテイストだとしています。

　濃厚なココナッツミルクとトマトの旨味がたっぷりなので、白ご飯だけでなく、ナンとの相性も抜群なのだとか。

　お試しにぴったりの少量セットとして、5食セット、10食セットが用意。さらに、18食セットは発売セールとして2食分増量され、通常価格より60％引きで販売されます。

（商品例）
・バターチキンカレー5食セット
　定価4250円⇒2980円（29％OFF）送料込み
・バターチキンカレー10食セット
　定価8500円⇒4380円（48％OFF）送料込み
・バターチキンカレー18食＋2食増量
　定価15300円⇒5980円（60％OFF）送料込み
※18食＋2食のセットは、セール終了後は通常の18食セットでの販売となる

　自宅でカレー三昧できるチャンスです。通販派の人はチェック！

※記事中の価格は税込み

