圧倒的ボリューム「メガ焼豚ラーメン」が特別価格で！とろける脂身を心ゆくまで

「喜多方ラーメン坂内」は「メガ焼豚祭」を9月2日～12日の期間限定で実施し、「メガ焼豚ラーメン」を特別価格で提供します。

自慢の焼豚がたっぷり！「メガ焼豚ラーメン」

喜多方ラーメン坂内は、福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーンです。「メガ焼豚祭」では、看板商品の「焼豚ラーメン」の焼豚を23枚も豪快に盛り付けた「メガ焼豚ラーメン」を展開。

厳選した熟成豚肉を使用した、口の中でトロける脂身とジューシーな柔らかい赤身のおいしさを特徴としている“トロ旨”焼豚が贅沢に23枚トッピング。焼豚の量はなんと通常の2倍以上。圧倒的なボリュームと、箸でほぐれるほどやわらかい焼豚の旨味が口いっぱいに広がる、一度食べたら忘れられない一杯なんだとか。

あわせて、半ラーメンに16枚の焼豚をトッピングした、"メガ"ならではの贅沢感をそのままに、小サイズで気軽に楽しめる「メガ焼豚ラーメンJr.」も販売。

■メガ焼豚ラーメン（1790円）

■メガ焼豚ラーメンJr.（1280円）

13日間限定！食欲の秋の幕開けにふさわしい

焼豚が23枚も入った「メガ」の名にふさわしいボリュームラーメンが登場。まさに食欲の秋の幕開けにふさわしいです。「jr」もあって挑戦しやすいラインナップがうれしいですね。

※記事中の価格は税込