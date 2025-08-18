【今週】ドミノに1.5倍のたーーっぷりピザ／すき家「鉄火丼」／牛角の“焼肉の日”キャンペーンなど

ごきげんよう！ 世間的には連休明け。今週から仕事が平常運転なんて人も多いのではないでしょうか。しかし暑いぞ！
この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べて残暑をん乗り切りましょう！
「上天丼」がお得！
てんやWeekが今月も 8月18日～
天丼・天ぷら専門店「天丼てんや」「天ぷらてんや」は、「てんやWeek!!」を8月18日～24日の期間開催し、「海老といかの上天丼弁当（通常770円）」を特別価格600円で販売します。
海老2本・いか・れんこん・いんげんの天ぷらが入った内容で、お新香が付きます。期間中は通常より170円引きに。
・てんや「上天丼」が170円引き！今月は“えび無料券”がもらえる
肉ピザ最高！
ドミノ「サマーミートフェスティバル」8月18日～
ドミノ・ピザは8月18日から、お肉をたっぷり使った新作ピザ4種を集めた「サマーミートフェスティバル」を期間限定で開催します。
バーベキュー気分を自宅で味わえる「BBQチェダーベーコン」（持ち帰り S 1290円～）や、韓国グルメ風「韓国風ナムルビーフ」（持ち帰り S 1540円～）など、お肉が主役のピザ4種類が登場。
・「これでもか！」な肉ピザ集結！ ドミノ“夏の肉祭り”がヤバめ
かつやに残暑と闘う旨辛2品
「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」で8月18日～
とんかつ専門店「かつや」は、期間限定メニューとして「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」を本日8月18日に販売開始しました。いずれも869円。
「赤辛カツ丼」は、ひき肉とニラ、ラー油と唐辛子をトッピングした一品。もう一方の「カレーカツ丼」は、赤辛カツにかつやのカレーをあわせたいつものメニューとは一味違うカレーカツ丼をうたいます。
・＼本日発売／かつや「カレーカツ丼」など残暑をのりきる辛旨2種
季節の檸檬堂
「秋香る白ぶどうとレモン」8月18日～
コカ･コーラシステムは、レモンサワーブランド「檸檬堂」から、「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」を8月18日より発売します。
秋らしい果実として人気の高い“白ぶどう”の華やかな香りにレモンの爽やかさをプラスした缶チューハイ。長野県産ぶどうエキスを用いた白ぶどうの華やかな香りに、「檸檬堂」ならではの爽やかなレモンの酸味を掛け合わせて、丁寧においしく仕上げたといいます。
アルコール分4％。350ml缶で価格は176円。
・四季をめぐる「檸檬堂」！アルコール4％“白ぶどう×レモン”は秋限定
「日清のどん兵衛 辛麺」
発売1年でリニューアル 8月18日～
日清食品は「日清のどん兵衛 辛麺」（254円）を8月18日に全国でリニューアル発売します。
「日清のどん兵衛 辛麺」は発売以来、パンチのきいた味わいで人気を集めている商品。今回、5種の出汁（鰹、昆布、煮干、鯖、宗田鰹）を使用し、焙煎唐辛子のコクと辛みをきかせたつゆは、しっかりとした辛みがありながらも出汁の奥深い風味が感じられるようにリニューアル。
・発売1年、ハマってます「どん兵衛 辛麺」。……え、リニューアルするの？
29品が110円引きに！
牛角「年に一度の焼肉の日キャンペーン」8月18日～
牛角では8月18日から8月29日の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施します。
黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿110円引きに、全29品注文した場合は総額2900円引きとなる企画。
・牛角、29品ぜーんぶ100円引きに！“年イチ焼肉の日”平日に開催
みんな大好きマグロが復活
すき家「まぐろ鉄火丼」8月19日～
牛丼チェーン「すき家」は、「まぐろ鉄火丼」（並830円）を始めとした鉄火丼各種を8月19日9時から発売します。
まぐろの切り身をごはんに盛り付けた商品。色鮮やかなまぐろを特徴としていて、ごはんと一緒に頬張ると、赤身の旨みを口いっぱいに堪能できるとうたいます。
同時に、「まぐろ鉄火たたき丼」「ばくだんまぐろ鉄火丼」なども発売。
・これこれ！すき家に「ばくだんまぐろ鉄火丼」ねばとろを待ってた！
しょうがたっぷり 季節限定
「生姜醤油ラーメン」が坂内から 8月19日～
喜多方ラーメン坂内は、8月19日～10月6日の期間「季節野菜の生姜醤油ラーメン」（1090円）を一部店舗をのぞく全国で販売します。
坂内の特徴である熟成多加水麺のモチモチした食感の麺に、坂内こだわりの優しいスープとフレッシュな生姜の風味を特徴としたラーメンです。にんじん、パプリカなどの彩り豊かな季節野菜と、たっぷりの生姜を贅沢に使用しています。
・トロ旨～な「焼豚」2倍も！季節限定、生姜醤油ラーメンが坂内から
好評の具材1.5倍ピザ復活！
ドミノ「たーーっぷりシリーズ」8月23日～
デリバリーピザチェーン「ドミノ・ピザ」は8月23日から、モッツァレラチーズを通常の1.5倍使用し、トッピングも増量した「たーーっぷりシリーズ」を期間限定で販売します。
「たーーっぷりシリーズ」は2024年10月から2025年3月の期間販売されて好評だったシリーズ。今回復活を遂げます。
ラインアップは全6種類で、4種類の味を1枚で味わえる「たーーっぷりクワトロ」、お肉4種がすべて1.5倍の「たーーっぷりギガ・ミート」、看板商品の豪華版「たーーっぷりドミノ・デラックス」、大エビが2倍の「たーーっぷりガーリックシュリンプ」、シンプルな王道「たーーっぷりアメリカン」などを用意。
