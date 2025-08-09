「ありかも、BYD！」などと悠長なことは言っていられない。BYDの日本第4弾となる「シーライオン7」がスゴすぎた。というのも、ラージサイズSUVのEVなのに、価格はなんとRWDが495万円、AWDが572万円なのだ。しかも補助金が35万円も出る。もはや「ガソリン車よりも安いかも」と錯覚するシーライオン7のRWD仕様を紹介しよう。

SUVなので荷室も広い！ 使い勝手のいいEV

まず「シーライオン7」という、ちょっと変わった名前から説明しよう。シーライオンはともかく、7とはどういう意味なのだろう。担当者に聞いたところ、BMWでいうところの「1シリーズ」や「7シリーズ」のように、BYDラインアップの中での大きさを示しているのだという。

そして、7は同社の中ではかなり大型のモデルにあたるとのことで、ボディーサイズは全長4830×全幅1925×全高1620mm／車重2340kgと、日産「アリア」よりも大きいのだ。さらにカタログ航続距離は590kmと日産アリアB6の470kmを上回るにも関わらず、シーライオン7の方が164万円も安い！ これを価格破壊王と言わずして、何と言おうか……。

電動テールゲートを開けて、荷室から見てみよう。容積はBセグメントSUVとは違うところをみせつける500リットルと大容量。しかも床は二重床になっており、充電ケーブルなどを入れておくのに便利だ。側面にはサブウーファーを搭載。銘柄はデンマークの老舗ブランド「DYNAUDIO」。

なぜデンマークブランドなのかというと、創業者であるウィルフリード・エーレンホルツ元CEOが2014年、中国のGoerTek（ゴアテック）に所有する株を売り渡したから。GoerTek社はiPhoneやAirPodsなど、Appleの主要製品を生産するかたわら、音響部品や自動車部品なども手掛けている。BYDからしたら、国内に有名ブランドがあったというわけだ。

後席ドアを開けると革張りの上質な室内が拡がっていた。フラットな床面は電気自動車ならでは。ちなみに床下にはBYDのお家芸である、リン酸鉄リチウムイオンによるブレードバッテリー（総電力量82.56kWh）が敷き詰められている。