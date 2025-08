ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(8月6日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

今年でシリーズ誕生25周年! 最大70%オフのセールを実施中

・タイトル:真・三國無双6 with 猛将伝 DX

・割引率:70%

・価格:924円(2025年8月12日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/968790/6_with__DX/

©2011-2018 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

ラスベガスで開催されたEVOの正式種目『グラブルVS』がお買い得!

・タイトル:グランブルーファンタジー バーサス ライジング

・割引率:61%

・価格:2574円(2025年8月12日まで)

・メーカー:Cygames

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2157560/Granblue_Fantasy_Versus_Rising/

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS.

アークシステムワークスを代表する人気対戦格闘がセールを実施中!

・タイトル:ギルティギア ストライブ

・割引率:50%

・価格:1995円(2025年8月12日まで)

・メーカー:アークシステムワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

ユーザー評価が“圧倒的に好評”な高圧洗浄ゲーム!

・タイトル:PowerWash Simulator

・割引率:50%

・価格:1485円(2025年8月20日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1290000/PowerWash_Simulator/

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

『II』の発売も決定! 未プレイの人はこの機会に遊んでみては?

・タイトル:CODE VEIN

・割引率:85%

・価格:1798円(2025年8月12日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/678960/CODE_VEIN/

CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.