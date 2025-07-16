『ライトニング リターンズ』など「FF」シリーズのセールも開催中
80％オフで『テイルズ オブ ヴェスぺリア DE』がお買い得！Steam自動化フェスも開催中！【Steam今週のセール情報】
2025年07月16日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月16日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『ToV』のリマスター版！ オリジナル版で配信された衣装コンテンツも多数収録
・タイトル：『Tales of Vesperia: Definitive Edition』
（テイルズ オブ ヴェスペリア ディフィニティブエディション）
・割引率：80％
・価格：1254円（2025年7月22日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/738540/Tales_of_Vesperia_Definitive_Edition/?l=japanese
©藤島康介 ©2019 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
※「Tales of Vesperia™: Definitive Edition」と「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」は同じ商品となります。
圧倒的に好評な探検と戦闘の要素をあわせ持つオープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム！
・タイトル：Satisfactory
・割引率：30％
・価格：3150円（2025年7月22日まで）
・メーカー：Coffee Stain Publishing
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/
©2024 Coffee Stain Studios. Developed by Coffee Stain Studios. Published by Coffee Stain Publishing. All rights reserved.
「ジュラシック・ワールド」を経営するシミュレーション！ シリーズのセールも実施中
・タイトル：ジュラシック・ワールド・エボリューション2
・割引率：95％
・価格：314円（2025年7月18日まで）
・メーカー：Frontier Developments
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1244460/2/
Jurassic World Evolution 2 © 2021 Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. © 2021 Frontier Developments PLC.All rights reserved.
「FF13」サーガの完結編！ アクション性も加わったバトルが激熱
・タイトル：ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII
・割引率：60％
・価格：896円（2025年7月18日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/345350/__XIII/
© 2013, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
FINAL FANTASY, LIGHTNING RETURNS, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
日本を舞台にした「アサクリ」最新作が初セール中！
・タイトル：アサシン クリード シャドウズ
・割引率：25％
・価格：7342円（2025年7月24日まで）
・メーカー：ユービーアイソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3159330/_/
© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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