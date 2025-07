ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月16日13時調べ)

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

『ToV』のリマスター版! オリジナル版で配信された衣装コンテンツも多数収録

・タイトル:『Tales of Vesperia: Definitive Edition』

(テイルズ オブ ヴェスペリア ディフィニティブエディション)

・割引率:80%

・価格:1254円(2025年7月22日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/738540/Tales_of_Vesperia_Definitive_Edition/?l=japanese

©藤島康介 ©2019 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※「Tales of Vesperia™: Definitive Edition」と「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」は同じ商品となります。

圧倒的に好評な探検と戦闘の要素をあわせ持つオープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム!

・タイトル:Satisfactory

・割引率:30%

・価格:3150円(2025年7月22日まで)

・メーカー:Coffee Stain Publishing

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/

©2024 Coffee Stain Studios. Developed by Coffee Stain Studios. Published by Coffee Stain Publishing. All rights reserved.

「ジュラシック・ワールド」を経営するシミュレーション! シリーズのセールも実施中

・タイトル:ジュラシック・ワールド・エボリューション2

・割引率:95%

・価格:314円(2025年7月18日まで)

・メーカー:Frontier Developments

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1244460/2/

Jurassic World Evolution 2 © 2021 Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. © 2021 Frontier Developments PLC.All rights reserved.

「FF13」サーガの完結編! アクション性も加わったバトルが激熱

・タイトル:ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII

・割引率:60%

・価格:896円(2025年7月18日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/345350/__XIII/

© 2013, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

FINAL FANTASY, LIGHTNING RETURNS, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

日本を舞台にした「アサクリ」最新作が初セール中!

・タイトル:アサシン クリード シャドウズ

・割引率:25%

・価格:7342円(2025年7月24日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/3159330/_/

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.