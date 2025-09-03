ゲーム  >  30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第155回

『ペルソナ３ リロード』が55％オフなど、人気作がお安く！

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

2025年09月03日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月3日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「８番出口」と「８番のりば」の2つがこれ1本で楽しめる！

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：８番出口+８番のりば
割引率：30％
価格：592円（2025年9月12日まで）
メーカー：PLAYISM
製品URLhttps://store.steampowered.com/bundle/54814/88/

© 2023 KOTAKE CREATE
ゲーム内のポスター、広告はデザインAC様の素材を利用しております。
https://www.design-ac.net/
© 2024 KOTAKE CREATE
ゲーム内に使用している広告は、実在する場所、商品、コンテンツの広告であり、権利者から使用許諾を得て使用させていただいております。

現行ハード向けに生まれ変わった『ペルソナ３』！ 追加コンテンツもセール中

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：ペルソナ３ リロード
割引率：55％
価格：4356円（2025年9月5日まで）
メーカー：セガ（アトラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2161700/3/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ドットで描かれたウマ娘たちが「ハチャメチャGP（グランプリ）」に挑む！

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！
割引率：70％
価格：1452円（2025年9月10日まで）
メーカー：Cygames
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2313020/_/

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

SNKの人気キャラクターたちが集うお祭り格闘ゲームの最新作！

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV
割引率：60％
価格：1584円（2025年9月11日まで）
メーカー：SNK
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

2002年に発売された『ミスタードリラー ドリルランド』が、綺麗に！ そしてより遊びやすくなった!!

30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

タイトル：ミスタードリラー　アンコール
割引率：85％
価格：528円（2025年9月9日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1126750/_/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています