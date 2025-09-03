30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月3日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「８番出口」と「８番のりば」の2つがこれ1本で楽しめる！

・タイトル：８番出口+８番のりば

・割引率：30％

・価格：592円（2025年9月12日まで）

・メーカー：PLAYISM

・製品URL：https://store.steampowered.com/bundle/54814/88/

© 2023 KOTAKE CREATE

ゲーム内のポスター、広告はデザインAC様の素材を利用しております。

https://www.design-ac.net/

© 2024 KOTAKE CREATE

ゲーム内に使用している広告は、実在する場所、商品、コンテンツの広告であり、権利者から使用許諾を得て使用させていただいております。

現行ハード向けに生まれ変わった『ペルソナ３』！ 追加コンテンツもセール中

・タイトル：ペルソナ３ リロード

・割引率：55％

・価格：4356円（2025年9月5日まで）

・メーカー：セガ（アトラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/3/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

ドットで描かれたウマ娘たちが「ハチャメチャGP（グランプリ）」に挑む！

・タイトル：ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！

・割引率：70％

・価格：1452円（2025年9月10日まで）

・メーカー：Cygames

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2313020/_/

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

SNKの人気キャラクターたちが集うお祭り格闘ゲームの最新作！

・タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV

・割引率：60％

・価格：1584円（2025年9月11日まで）

・メーカー：SNK

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

2002年に発売された『ミスタードリラー ドリルランド』が、綺麗に！ そしてより遊びやすくなった!!

・タイトル：ミスタードリラー アンコール

・割引率：85％

・価格：528円（2025年9月9日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1126750/_/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.