『ペルソナ３ リロード』が55％オフなど、人気作がお安く！
30％オフで『８番出口+８番のりば』が592円！映画も話題の「8番」シリーズのバンドル版がお買い得【Steam今週のセール情報】
2025年09月03日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月3日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「８番出口」と「８番のりば」の2つがこれ1本で楽しめる！
・タイトル：８番出口+８番のりば
・割引率：30％
・価格：592円（2025年9月12日まで）
・メーカー：PLAYISM
・製品URL：https://store.steampowered.com/bundle/54814/88/
© 2023 KOTAKE CREATE
ゲーム内のポスター、広告はデザインAC様の素材を利用しております。
https://www.design-ac.net/
© 2024 KOTAKE CREATE
ゲーム内に使用している広告は、実在する場所、商品、コンテンツの広告であり、権利者から使用許諾を得て使用させていただいております。
現行ハード向けに生まれ変わった『ペルソナ３』！ 追加コンテンツもセール中
・タイトル：ペルソナ３ リロード
・割引率：55％
・価格：4356円（2025年9月5日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/3/
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
ドットで描かれたウマ娘たちが「ハチャメチャGP（グランプリ）」に挑む！
・タイトル：ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！
・割引率：70％
・価格：1452円（2025年9月10日まで）
・メーカー：Cygames
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2313020/_/
© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS
SNKの人気キャラクターたちが集うお祭り格闘ゲームの最新作！
・タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV
・割引率：60％
・価格：1584円（2025年9月11日まで）
・メーカー：SNK
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
2002年に発売された『ミスタードリラー ドリルランド』が、綺麗に！ そしてより遊びやすくなった!!
・タイトル：ミスタードリラー アンコール
・割引率：85％
・価格：528円（2025年9月9日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1126750/_/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう