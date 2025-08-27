人気のダンジョンRPG『風来のシレン5plus』がなんと80％オフ！
80％オフで『ホグワーツ・レガシー』が超お買い得！コスパ抜群の名作の数々をチェック【Steam今週のセール情報】
2025年08月27日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月27日13時調べ）
ロングヒットタイトルが過去最大割引！まだ遊んでない人は要チェックだ
・タイトル：ホグワーツ・レガシー
・割引率：80％
・価格：1755円（2025年9月3日まで）
・メーカー：WB Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
続編『Silksong』が2025年に発売！ ユーザー評価も高い2Dアクションアドベンチャー
・タイトル：Hollow Knight
・割引率：50％
・価格：850円（2025年9月2日まで）
・メーカー：Team Cherry
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/367520/Hollow_Knight/
Hollow Knight is © Copyright Team Cherry 2019
ピノッキオの物語から着想を得たソウルライクアクションRPG！ 追加DLCもセール中
・タイトル：Lies of P
・割引率：50％
・価格：4180円（2025年9月3日まで）
・メーカー：NEOWIZ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
© NEOWIZ All rights reserved.
荒廃した地球で生き残りをかけた戦いに挑め！ 「EDF」ナンバリング最新作
・タイトル：地球防衛軍６
・割引率：50％
・価格：4490円（2025年9月2日まで）
・メーカー：ディースリー・パブリッシャー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/6/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
1000回遊べるダンジョンRPG『風来のシレン5plus』が大特価！
・タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス
・割引率：80％
・価格：596円（2025年9月9日まで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1178790/_5plus/
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
