80％オフで『ホグワーツ・レガシー』が超お買い得！コスパ抜群の名作の数々をチェック【Steam今週のセール情報】

人気のダンジョンRPG『風来のシレン5plus』がなんと80％オフ！

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月27日13時調べ）

ロングヒットタイトルが過去最大割引！まだ遊んでない人は要チェックだ

・タイトル：ホグワーツ・レガシー

・割引率：80％

・価格：1755円（2025年9月3日まで）

・メーカー：WB Games

続編『Silksong』が2025年に発売！ ユーザー評価も高い2Dアクションアドベンチャー

・タイトル：Hollow Knight

・割引率：50％

・価格：850円（2025年9月2日まで）

・メーカー：Team Cherry

ピノッキオの物語から着想を得たソウルライクアクションRPG！ 追加DLCもセール中

・タイトル：Lies of P

・割引率：50％

・価格：4180円（2025年9月3日まで）

・メーカー：NEOWIZ

荒廃した地球で生き残りをかけた戦いに挑め！ 「EDF」ナンバリング最新作

・タイトル：地球防衛軍６

・割引率：50％

・価格：4490円（2025年9月2日まで）

・メーカー：ディースリー・パブリッシャー

1000回遊べるダンジョンRPG『風来のシレン5plus』が大特価！

・タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス

・割引率：80％

・価格：596円（2025年9月9日まで）

・メーカー：スパイク・チュンソフト

