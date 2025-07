ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月23日13時調べ)

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

人気シミュレーションRPGの30周年記念作がお買い得! 最新作の『Y』は8月28日に発売

・タイトル:スーパーロボット大戦30

・割引率:67%

・価格:3121円(2025年7月31日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/898750/30/

「プロスピ」シリーズ20周年記念作がお得に買える! リアルなグラフィックに注目

・タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025

・割引率:50%

・価格:4895円(2025年7月30日まで)

・メーカー:KONAMI

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2051010/20242025/

基本プレイ無料の『P5X』も好評! 心の怪盗団の活躍を楽しもう

・タイトル:ペルソナ5 ザ・ロイヤル

・割引率:60%

・価格:3071円(2025年7月20日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1687950/5/

どこか懐かしいグラフィックでコアなゲームファンが注目! オートバトル・ローグライクRPG

・タイトル:He is Coming ヒー・イズ・カミング【早期アクセスゲーム】

・割引率:35%

・価格:962円(2025年8月1日まで)

・メーカー:Hooded Horse

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2824490/He_is_Coming/

夏といえば鮫! ジャイアントシャークになって暴れ回れるオープンワールドアクションRPG

・タイトル:Maneater

・割引率:80%

・価格:836円(2025年7月28日まで)

・メーカー:Tripwire Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/629820/Maneater/

