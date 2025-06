ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月18日13時調べ)

『3』のリメイク版が8月に発売!「メタギ」シリーズを振り返ってみよう

・タイトル:『METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN』

・割引率:60%

・価格:1751円(2025年6月20日まで)

・メーカー:KONAMI

『2』が発売間近! 未プレイの人はこの機会にサムの世界をつなぐ旅を体験しよう

・タイトル:DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

・割引率:60%

・価格:512円(2025年6月27日まで)

・メーカー:505Games

ホラーゲーム『FIVE NIGHTS AT FREDDY'S』とのコラボチャプターも配信開始!

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(2025年6月27日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

韓国をはじめ、全世界で好評を博す音楽ゲーム! ワールドワイドな楽曲を収録

・タイトル:DJMAX RESPECT V

・割引率:80%

・価格:996円(2025年6月24日まで)

・メーカー:NEOWIZ

さまざまなガンダムが一堂に集結し、偽りの世界を修正していく! SDガンダムの爽快連撃アクション

・タイトル:SDガンダム バトルアライアンス

・割引率:67%

・価格:2896円(2025年6月24日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

