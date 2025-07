ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月9日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

春日一番と桐生一馬のダブル主人公で贈るナンバリング第8弾!

・タイトル:龍が如く8

・割引率:60%

・価格:3872円(2025年7月11日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2072450/8/

© SEGA

“翔蟲(かけりむし)”による新アクションで躍動感が増したハンティングアクション

・タイトル:モンスターハンターライズ

・割引率:75%

・価格:997円(2025年7月11日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

「グラブル」の人気キャラが多数登場するアクションRPG!

・タイトル:グランブルーファンタジー リリンク

・割引率:60%

・価格:3511円(2025年7月11日まで)

・メーカー:Cygames

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

© Cygames, Inc.

「ウォーキング・デッド」とのコラボレーションイベントの開催も決定!

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(2025年7月11日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

「III」が10月10日に発売! 人気サスペンスアドベンチャーゲームがお買い得

・タイトル:Little Nightmares II -リトルナイトメア2-

・割引率:90%

・価格:396円(2025年7月11日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/860510/Little_Nightmares_II_2/

Little Nightmares ® II & © 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe. All rights reserved.