ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月11日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「バイオハザード」シリーズのナンバリング8作目! そのほかのカプコンタイトルもお買い得

・タイトル:バイオハザード ヴィレッジ

・割引率:75%

・価格:997円(2025年6月20日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1196590/BIOHAZARD_VILLAGE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

ルートシューターの元祖『ボダラン』の3作目が超特価! シリーズのセールも実施中

・タイトル:ボーダーランズ3

・割引率:95%

・価格:399円(2025年6月20日まで)

・メーカー:2K

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/397540/3/

© 2019 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

全世界で累計販売本数が2000万本以上の大ヒットオープンワールド恐竜サバイバルアクション!

・タイトル:『ARK: Survival Evolved』

・割引率:70%

・価格:510円(2025年6月13日まで)

・メーカー:Studio Wildcard/Snail Games USA

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/346110/ARK_Survival_Evolved/

© 2017 Studio Wildcard. ARK: Survival Evolved is a trademark of Studio Wildcard. Created and developed by Studio Wildcard, Grove Street Games, Snail Games, Efecto Studios, Instinct Games, and Virtual Basement.

パートナーとともに死地へ赴け! セール期間は今夜までなのでお見逃しなく

・タイトル:CODE VEIN

・割引率:85%

・価格:1353円(2025年6月12日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/678960/CODE_VEIN/

CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

最新作も発表! ダーク戦国アクションRPGの第2弾がお買い得

・タイトル:仁王2 Complete Edition

・割引率:55%

・価格:2871円(2025年6月24日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1325200/2_Complete_Edition/

©2020 – 2021 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.