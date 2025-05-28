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第143回

『ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…』はじめ、「ドラクエ」関連作もお買い得！

90％オフで『Left 4 Dead 2』が超お買い得の120円！STEAM「ゾンビvs吸血鬼フェス」が開催中【Steam今週のセール情報】

2025年05月28日 18時20分更新

文● ミヤザキ／ASCII

90％オフで『Left 4 Dead 2』が超お買い得の120円！STEAM「ゾンビvs吸血鬼フェス」が開催中【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（5月28日17時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

2008年に協力ゲームで1位を獲得した『Left 4 Dead』の続編！

90％オフで『Left 4 Dead 2』が超お買い得の120円！STEAM「ゾンビvs吸血鬼フェス」が開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：Left 4 Dead 2
割引率：90％
価格：120円（2025年6月3日まで）
メーカー：Valve
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/550/Left_4_Dead_2/

© 2025 Valve Corporation.All rights reserved.商標はすべて米国およびそのほかの国の各社が所有します。

HD-2D版『ドラクエIII』が初セール！

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タイトル：ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…
割引率：25％
価格：5758円（2025年6月4日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2701660/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

感染者と生存者がせめぎあう荒廃したアメリカをジョエルとエリーと横断しよう！

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タイトル：The Last of Us™ Part I
割引率：50％
価格：3795円（2025年6月3日まで）
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1888930/The_Last_of_Us_Part_I/

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

Tango Gameworksが開発したサバイバルホラーの第2弾！

90％オフで『Left 4 Dead 2』が超お買い得の120円！STEAM「ゾンビvs吸血鬼フェス」が開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：The Evil Within 2（サイコブレイク2）
割引率：80％
価格：960円（2025年6月3日まで）
メーカー：ベセスダ・ソフトワークス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/601430/The_Evil_Within_2/

The Evil Within® 2 © 2017 ZeniMax Media Inc. Developed in association with Tango Gameworks. The Evil Within, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

4人協力プレイがアツい！ ローグライクカードゲームの金字塔がお買い得

90％オフで『Left 4 Dead 2』が超お買い得の120円！STEAM「ゾンビvs吸血鬼フェス」が開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：Slay the Spire
割引率：66％
価格：952円（2025年6月10日まで）
メーカー：Mega Crit
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/646570/Slay_the_Spire/

2019 MegaCrit, LLC.

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