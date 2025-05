ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月21日13時調べ)

新作の『Y』も期待! 「スパロボ」シリーズ30周年記念作がお安く

・タイトル:スーパーロボット大戦30

・割引率:67%

・価格:3121円(2025年5月27日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/898750/30/

ユーザー評価が圧倒的に好評なオープンワールドRPG!

・タイトル:『ウィッチャー3 ワイルドハント』

・割引率:90%

・価格:558円(2025年5月26日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/292030/The_Witcher_3_Wild_Hunt/

映画「ハリー・ポッター」の魔法世界を満喫できるオープンワールドアドベンチャー

・タイトル:ホグワーツ・レガシー

・割引率:75%

・価格:2194円(2025年5月27日まで)

・メーカー:Warner Bros. Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

名作アクションアドベンチャー『マフィア』の完全リメイク作!

・タイトル:マフィア コンプリート・エディション

・割引率:85%

・価格:742円(2025年5月23日まで)

・メーカー:2K

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1030840/_/

「グラブル」のキャラが激突する対戦アクションRPGの第2弾!

・タイトル:グランブルーファンタジー ヴァーサス -ライジング-

・割引率:61%

・価格:3775円(2025年6月4日まで)

・メーカー:Cygames

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2157560/Granblue_Fantasy_Versus_Rising/

