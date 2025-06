ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月4日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

アクティビジョンのパブリッシャセールでフロム・ソフトウェアとタッグを組んだ死にゲーがお買い得!

・タイトル:Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

・割引率:50%

・価格:4180円(2025年6月13日まで)

・メーカー:アクティビジョン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/

©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.

リメイク版も好評! 心理スリラーなアクションアドベンチャーの原点に触れてみよう

・タイトル:Alan Wake

・割引率:80%

・価格:340円(2025年6月10日まで)

・メーカー:Remedy Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/108710/Alan_Wake/

Copyright 2010 Remedy Entertainment Plc. All Rights Reserved. Alan Wake is a registered trademark of Remedy Entertainment Plc.

「遊戯王」の歴代デュエリストたちが集結! オンライン対戦も楽しめる対戦型カードゲーム

・タイトル:『遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト:リンク・エボリューション』

・割引率:75%

・価格:825円(2025年6月16日まで)

・メーカー:KONAMI

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1150640/_/

©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS

©2016 Konami Digital Entertainment

「BLAZBLUE」や「P4U」など、7つの人気作がクロスオーバーした「2on2」のタッグバトル!

・タイトル:BlazBlue: Cross Tag Battle

・割引率:80%

・価格:760円(2025年6月9日まで)

・メーカー:アークシステムワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/702890/BlazBlue_Cross_Tag_Battle/

© ARC SYSTEM WORKS

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

© FRENCH-BREAD

©2019 Rooster Teeth Productions, LLC.

©Team ARCANA

©2015 Marvelous Inc.

© SUBTLE STYLE

『TES IV』のリマスター作が早くもセールに登場! シリーズのセールが開催中

・タイトル:The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

・割引率:20%

・価格:5544円(2025年6月6日まで)

・メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2623190/The_Elder_Scrolls_IV_Oblivion_Remastered/

© 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Oblivion are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.