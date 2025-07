ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月2日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

今年で15周年を迎える、志倉千代丸氏企画・原作による科学アドベンチャーシリーズ第2弾!

・タイトル:『STEINS;GATE』

・割引率:90%

・価格:298円(2025年7月11日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト(MAGES.)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/412830/STEINSGATE/

©2009 MAGES./5pb./Nitroplus

本格ダークファンタジーの人気作がお買い得! オープンフィールドで再現された広大な世界を冒険しよう

・タイトル:ELDEN RING

・割引率:40%

・価格:5544円(2025年7月11日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

関連作『ペルソナ5: The Phantom X』も話題! 心の怪盗団の活躍を確認しよう

・タイトル:ペルソナ5 ザ・ロイヤル

・割引率:60%

・価格:3071円(2025年7月11日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1687950/5/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo and PERSONA 5 ROYAL are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

異星人の侵略により崩壊した地球に新たな脅威が迫る! EDFシリーズナンバリング最新作

・タイトル:地球防衛軍6

・割引率:50%

・価格:4490円(2025年7月11日まで)

・メーカー:ディースリー・パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2291060/6/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

「クラッシュ・バンディクー」の初期シリーズ3作品を収めたセット製品!

・タイトル:Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

・割引率:90%

・価格:590円(2025年7月11日まで)

・メーカー:アクティビジョン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/731490/Crash_Bandicoot_N_Sane_Trilogy/

© 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION and CRASH BANDICOOT are trademarks of Activision Publishing, Inc.