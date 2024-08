ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(8月7日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

ユーザー評価も高い、スクウェア・エニックスの本格ホラー・ミステリー・アドベンチャー

・タイトル:パラノマサイト FILE23 本所七不思議

・割引率:40%

・価格:1188円(8月14日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2106840/_FILE23/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

人気FPS『Half-Life』がVR作品として帰ってきた!

・タイトル:Half-Life: Alyx

・割引率:66%

・価格:2210円(8月20日まで)

・メーカー:Valve

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/546560/HalfLife_Alyx/

© 2024 Valve Corporation.All rights reserved.

野良猫の視点でサイバーシティを探索する人気のアクションアドベンチャー

・タイトル:Stray

・割引率:40%

・価格:2340円(8月13日まで)

・メーカー:Annapurna Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1332010/Stray/

© 2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

宇宙船のクルーにまぎれた“インポスター”(偽物のクルー)を探し出せ!

・タイトル:Among Us

・割引率:30%

・価格:350円(8月11日まで)

・メーカー:Innersloth

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/945360/Among_Us/

© 2015-2021, Innersloth LLC.

『二ノ国II』に2つのDLCを含めた「Prince's Edition」がお買い得!

・タイトル:二ノ国II レヴァナントキングダム - The Prince's Edition

・割引率:85%

・価格:1650円(8月13日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント(レベルファイブ)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/589360/Ni_no_Kuni_II_Revenant_Kingdom/

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom & ©LEVEL-5 Inc. All rights reserved.