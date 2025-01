ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(1月22日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

学級裁判で相手の発言の嘘や矛盾を見抜き「論破」しろ!

・タイトル:ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生

・割引率:70%

・価格:641円(2025年1月31日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/413410/_/

©2016 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

人気スマホRPGが、本格アクションRPGになった! 家庭用だけの空の物語を体験しよう

・タイトル:グランブルーファンタジー リリンク

・割引率:55%

・価格:3950円(2025年2月5日まで)

・メーカー:Cygames

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

© Cygames, Inc.

「信長の野望」シリーズ40周年記念作! リアルな戦場で全国制覇を目指せ

・タイトル:信長の野望・新生

・割引率:50%

・価格:5390円(2025年2月4日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

llustrated by Keiji Hida

© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

マスターチーフの旅を象徴するPC向けの6作品がひとつになった!

・タイトル:Halo: The Master Chief Collection

・割引率:75%

・価格:1200円(2025年2月4日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/976730/Halo_The_Master_Chief_Collection/

© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. Halo: The Master Chief Collection is a trademark of Microsoft Corporation.

全編フルアニメで表現される『STEINS;GATE』! TVアニメ本編映像だけでなく、新たに描かれたシーンも

・タイトル:STEINS;GATE ELITE

・割引率:80%

・価格:1296円(2025年1月31日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト(MAGES.)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/819030/STEINSGATE_ELITE/

©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus 協力 未来ガジェット研究所

Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.