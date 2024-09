ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(9月4日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

追加DLCがセットになった「Beyond the Dawn Edition」も50%オフ!

・タイトル:テイルズ オブ アライズ

・割引率:75%

・価格:1100円(9月6日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_ARISE/

Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

1800年代のホグワーツで「ハリー・ポッター」の魔法の世界を体験!

・タイトル:ホグワーツ・レガシー

・割引率:70%

・価格:2633円(9月6日まで)

・メーカー:ワーナー ゲーム

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

自動生成される無限の宇宙を冒険するSFゲーム

・タイトル:No Man's Sky

・割引率:60%

・価格:2600円(9月17日まで)

・メーカー:Hello Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/275850/No_Mans_Sky/

No Man's Sky - © 2016 Hello Games Ltd. Developed by Hello Games Ltd. All rights reserved.

映画「ターミネーター」や「ターミネーター2」で垣間見られる未来の戦争を舞台としたFPS

・タイトル:Terminator: Resistance

・割引率:75%

・価格:1075円(9月10日まで)

・メーカー:Reef Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/954740/Terminator_Resistance/

Terminator: Resistance is Published by Reef Entertainment. Developed by Teyon.



T1, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of Studiocanal S.A.S. All Rights Reserved.

© 2020 Studiocanal S.A.S. ® All Rights Reserved. Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON,

and any depiction of Endoskeleton are trademarks of Studiocanal S.A.S. All Rights Reserved.

© 2020 Studiocanal S.A.S. ® All Rights Reserved.



All other trademarks are the property of their respective owners.

1作目のリマスター版も発売! シリーズ作も絶賛セール中

・タイトル:Dead Rising 3 Apocalypse Edition

・割引率:80%

・価格:609円(9月14日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/265550/Dead_Rising_3_Apocalypse_Edition/

©CAPCOM CO., LTD. 2014. ALL RIGHTS RESERVED.